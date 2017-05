JUCEMS Fechamento de empresas

cresceu 11,6% em MS no ano De janeiro a abril, 955 firmas fecharam as portas no Estado com a crise

Estatísticas divulgadas pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) apontam que 955 empresas fecharam as portas de janeiro a abril neste ano, no Estado. O número é 11,6% maior que o do mesmo período de 2016 (855 negócios), o equivalente a 100 empreendimentos a mais.

A quantidade de fechamentos de empresas no Estado para o período é a maior da série histórica disponibilizada pela Jucems, desde 2000.

Ainda conforme os números da junta, o resultado ficou negativo mesmo ocorrendo queda no número de extinções de empresas na passagem de março para abril (de 300 para 161), o que representa redução de 46,3%.

Entre as filiais, a quantidade de fechamentos no período ficou praticamente estável: foram 164 registros, contra 162 no período imediatamente anterior (1,6%), sendo 25 no mês de abril, número 43,1% inferior ao de março (44). Em abril do ano passado, 35 filiais encerraram as atividades no Estado.

Em se tratando da abertura de empreendimentos, os dados da Junta Comercial apontam leve retomada, com aumento de 2,8% nas constituições de empresas entre janeiro e abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2016.

