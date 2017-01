FINANCIAMENTO FCO com mais recurso e juro menor já pode ser contratado pelo empresário Este ano, Banco do Brasil disponibilizou R$ 2,24 bilhões para empréstimo

O Banco do Brasil abriu, nesta terça-feira (3), as operações para contratação de empréstimos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Neste ano, são R$ 2,24 bilhões disponíveis para empréstimo a empresas. Ano passado, por exemplo, houve reclamação, pois os empréstimos foram feitos a partir de maio.

O secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Senna disse que, “além de termos uma disponibilidade bem maior de recursos para o Estado em relação a 2016, também temos condições mais favoráveis aos empreendedores”.

Entre as novidades positivas para atrair os empresários ao financiamento de novos empreendimentos pelo FCO está a redução nas taxas de juros do FCO empresarial, que caiu de 11,18% para 10% a partir de 1º de janeiro de 2017. Outra mudança que já está em vigor é o financiamento de Capital de Giro Dissociado com a finalidade de subsidiar gastos relativos à administração do empreendimento para empresas de pequeno, médio e de grande porte.

Essa nova regra do FCO permite o uso do recurso financiado para o pagamento de despesas (como água, energia, telefone, folha de pagamento, aluguel, aquisição de insumos e matéria-prima, pagamento de tributos, dentre outros vinculados ao negócio), exceto a amortização e/ou liquidação de empréstimo e/ou financiamento no Sistema Financeiro Nacional. O limite de financiamento varia de R$ 270 mil a R$ 800 mil, dependendo do porte da empresa (pequeno, médio ou grande).

Para garantir a celeridade nas análises e aprovações de cartas-consulta, as reuniões do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF-FCO) continuarão sendo realizadas quinzenalmente. A primeira do ano de 2017 acontecerá no dia 18 de janeiro, na qual será aprovada e adequada a legislação estadual às deliberações do Fundo para 2017 para dar início às análises dos projetos.