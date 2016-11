MEIO AMBIENTE Fazenda quer mudar pastagem

natural em região do Pantanal Área que pode ter mudança equivale a mais de 4 mil campos de futebol

Propriedade rural localizada no Pantanal, na região da Nhecolândia, município de Corumbá, tenta obter autorização legal para alterar o campo nativo para aumentar a produção pecuária. A Fazenda Cruz Alta tem 11.284,3776 ha e protocolou pedido no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para alterar um total de 4.187,1542 ha.

Para efeito de comparação, um hectare (1 mil metros quadrados) equivale a quase o tamanho de um campo de futebol (10.800 metros quadrados), com isso a proposta é mudar o cenário natural em área que equivale a mais de 4 mil campos de futebol.

A justificativa para o projeto é a possibilidade de aumentar em 300% a produção de gado. "A Fazenda Cruz Alta tem hoje capacidade de lotação de 0,25 a 0,30 vacas por hectare e com a substituição de parte das pastagens nativas por cultivadas, esta lotação deverá ficar em torno de 0,8 a 0,9 vacas por hectare", informou nota do empreendimento.

Qualquer mudança no bioma do Pantanal exige atender a diversas normas legais. O processo de licenciamento segue as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 009/87 e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema/MS) 004/89.

A propriedade rural apresentou o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) da atividade de substituição da pastagem nativa e o projeto também precisa ser submetido a avaliação em audiência pública, que será realizada na quinta-feira (24), às 19h, no Sindicato Rural de Corumbá.

"Espera-se que o aumento da produção pecuária beneficie a todos, direta e indiretamente envolvidos com a atividade, e colabore para manter a qualidade ambiental que sustenta a rica biodiversidade presente na região", divulgou o empreendimento.

A fazenda fica, em linha reta, a 202 quilômetros de Corumbá. Para se chegar até o local é preciso seguir pela BR-262 até Aquidauana, mudar a rota na BR-419, sentido Rio Verde de MT, e seguir até trevo no aterro Corixão. Desse local, são cerca de 56 quilômetros até a propriedade.

Depois da audiência pública, o Imasul dá o parecer sobre a autorização ou não para a mudança ambiental.

IMPACTOS

Conforme o levantamento, a mudança na pastagem deve ocasionar perda de espécies vegetais, de recursos naturais para a fauna, saída de animais da região, alteração no escoamento de águas superficiais e risco de instalação de processos erosivos.

O mesmo estudo indica que os benefícios são menor risco de incêndio na vegetação nativa, conservação das formações de fisionomia arbórea no interior da Reserva Legal, aumento da produção e produtividade, valorização das gramíneas nativas, aumentando o teor nutritivo da vegetação que serve de alimento tanto para o gado como para animais silvestres.