Intenção de Consumo Famílias pretendem consumir menos com medo do mercado de trabalho

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostrou recuo de 0,2% na Intenção de Consumo das Famílias na passagem de abril para maio. O ICF alcançou 77,7 pontos em maio, numa escala de 0 a 200 pontos.

O resultado, entretanto, foi 11,1% superior ao mesmo período do ano passado, a terceira variação positiva consecutiva.

“A confiança das famílias segue em trajetória positiva apesar da pequena queda mensal nos meses de abril e maio. A melhora nas expectativas das famílias se dá, principalmente, pelas notícias favoráveis à retomada da economia, como a desaceleração da inflação, a queda dos juros e a liberação de recursos de contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)”, avaliou Juliana Serapio, assessora econômica da CNC, em nota oficial.

O componente Emprego Atual teve ligeira queda de 0,1% em relação a abril, mas permanece acima da zona de indiferença (100 pontos), aos 108,5 pontos. Em relação a maio de 2016, houve avanço de 8,4%. O porcentual de famílias que se sentem mais seguras em relação ao emprego atual ficou em 31,8% em maio, ante 31,6% em abril.

A preocupação das famílias em relação ao mercado de trabalho foi evidenciada pelo componente Perspectiva Profissional. O subitem alcançou 98,8 pontos em maio, uma queda de 1,6% na comparação com abril. Em relação a maio do ano passado, porém, houve aumento de 6,3%.

O componente Nível de Consumo Atual cresceu 16,6% na comparação com maio do ano passado, além de aumentar 1,9% ante abril. Mas a maior parte das famílias declarou estar com o nível de consumo menor do que o do ano passado, o equivalente a 60,2% dos entrevistados, ante uma fatia de 60,87% em abril.