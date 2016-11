ribas do rio pardo Fábrica de celulose depende

da venda de terra para estrangeiros Permissão está envolvida em análise da Advogacia Geral da União

A restrição a compras de terras por estrangeiros foi apontada pelo prefeito eleito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura (PMDB), como um dos principais entraves para a retomada do projeto de construção da fábrica de celulose no município.

De acordo com o prefeito eleito, que assume a administração em janeiro, a viabilidade do projeto voltou a ser tema de discussão depois de a Frente Parlamentar da Silvicultura (FSP) anunciar avanços nas negociações com a Advocacia Geral da União (AGU) para flexibilizar a restrição.

“A bancada federal está trabalhando para viabilizar esse projeto , assim como o Mário Celso ( empresário e idealizador do projeto) também está trabalhando para viabilizar essa indústria”, completou.

