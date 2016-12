em baixa Exportação registra pior

resultado dos últimos quatro anos Desde 2014, balança comercial registra quedas consecutivas

Com o agravamento da recessão econômica, Mato Grosso do Sul fecha o ano de 2016 com o pior resultado nas exportações dos últimos quatro anos. A projeção negativa é baseada nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Conforme o relatório, até o mês de novembro, as exportações haviam registrado queda de 11,67% em relação a 2015, recuando de US$ 4,735 bilhões para US$ 3,823 bilhões neste ano, respectivamente. A expectativa é que o ano feche com receita semelhante à registrada em 2011.

Essa foi a terceira queda consecutiva na receita, acompanhando a recessão econômica nacional. No ano passado, o lucro com as vendas ao mercado externo já havia recuado em 9,73% e em 2014, a balança comercial havia fechado com queda de 0,21%.

Somente em novembro, o faturamento com o comércio exterior foi US$ 260,3 milhões e, embora tenha apresentado recuperação em relação ao mês anterior de 7,45%, aponta recuo de 30%, o que corresponde a US$ 78,1 milhões a menos. em comparação ao mesmo período de 2015.

