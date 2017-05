procurando oportunidade Evento em MS procura valorizar micro

e ajuda a desenvolver negócios Atividades do Sebrae começam hoje e vão até dia 12

A valorização do microempreendedor e as ações para melhorar a vida de quem investe no próprio negócio serão foco da Semana do MEI, que começa hoje em todo o Brasil.

O evento é direcionado a quem quer se tornar um microempreendedor individual ou então já está em atividade, mas deseja formalizar e melhorar o próprio negócio.

A ação é totalmente gratuita e será realizada pelo Sebrae, até o dia 12, sexta-feira, em 15 municípios de Mato Grosso do Sul.

Na Capital, a solenidade de abertura oficial do evento será realizada às 10 horas, na Praça Ary Coelho. Serão promovidas 75 atividades presenciais – entre palestras e oficinas –, das 8h às 17h; orientações on-line, por meio do “Fale com um Especialista”; e Papos de Negócio e Facebook Live, disponíveis mediante cadastro no Portal do Sebrae.

A Semana do MEI terá mais de 100 atividades presenciais no Estado. As inscrições para as capacitações presenciais serão realizadas na hora e as vagas são limitadas. A programação completa, com os horários de cada ação, está disponível no Portal do Sebrae Mato Grosso do Sul – www.ms.sebrae.com.br.

*Leia reportagem, de Rosana Siqueira, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.