2016 Estado vendeu 447,9 toneladas

de carne in natura para os EUA Volume foi comercializado por duas plantas frigoríficas

Meses após a abertura do mercado norte-americano para a carne bovina in natura do Brasil, o volume exportado de Mato Grosso do Sul ainda é pequeno.

Os dois frigoríficos do Estado autorizados a fazer a venda embarcaram apenas 447,9 toneladas no ano passado, entre setembro e dezembro, segundo dados divulgados pela Superintendência Federal de Agricultura.

São três as plantas do Estado habilitadas para a exportação de carne crua, mas apenas duas fizeram a venda para o exterior, segundo a Superintendência.

A unidade do JBS em Campo Grande exportou 278,76 toneladas em 10.461 caixas. Já o Marfrig, localizado em Bataguassu, vendeu 169,19 toneladas em 6.216 caixas.

Em nota, o JBS reafirmou que a abertura desse mercado “configura um marco para toda a cadeia produtiva e também representa o início do processo de abertura de vários outros mercados estratégicos para o Brasil e para a JBS. Como a companhia possui base de clientes e distribuição nos EUA, a abertura torna possível vender o produto para o consumidor final e ainda possibilita que a empresa explore mercados de nicho”.

Sobre os resultados dos primeiros meses de exportação, a assessoria de imprensa dos dois frigoríficos informou que não iria comentar o desempenho ou divulgar dados.

*Leia reportagem, de Paula Vitorino, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.