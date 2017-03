SOJA Estado registra terceira maior

incidência de ferrugem asiática Com 63 casos, MS fica atrás do Paraná e Rio Grande do Sul no ranking nacional

Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com mais incidência de ferrugem asiática, doença que causa prejuízos na produtividade da soja. São 63 ocorrências registradas, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Consórcio Antiferrugem. Na liderança do ranking nacional aparece o Paraná, com 87 casos e o Rio Grande do Sul, com 65 ocorrências.

A maior parte (57,14%) dos casos registrados no Estado está concentrada no município de Chapadão do Sul. Com 36 ocorrências, a cidade também ocupa a primeira posição na lista dos municípios do país onde a doença foi registrada.

Produtor de soja e um dos diretores do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Rudimar Artur Borgelt, acredita que o “ambiente” favoreceu o maior índice da doença neste ano. “O clima favoreceu, a própria altitude de Chapadão, as chuvas. O ambiente foi adequado para a propagação da ferrugem”, diz.

