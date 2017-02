negócios Estado analisa instalação de confinamento para 45 mil cabeças de gado em Coxim Reunião na próxima semana vai discutir etapa de licença ambiental

Proposta de implantação de estrutura para confinamento de até 45 mil cabeças de gado em Coxim aguarda análise de licença ambiental por parte do governo do Estado para que seja dado andamento. Há ainda projeto de montar uma indústria de ração na região.

Empresários do setor procuraram o presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi, para que ele tente intermediar canal no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que é o setor responsável pelas licenças.

Em reunião hoje com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, o parlamentar, que é de Coxim, pediu reunião na quarta-feira (8) para tratar o assunto. O empresário Roberto Tonial, que conduz os projetos, deve participar desse encontro.

O chefe da pasta e diretor-presidente do Imasul confirmou que vai pedir celeridade na avaliação dos termos técnicos dos empreendimentos.

Para beneficiar a região onde pode ser instalado o confinamento, há tratativas de pavimentar 2,5 quilômetros de acesso. Na mesma área há também um pequeno frigorífico e um laticínio. Esse tema deve ser tratado com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, também convidado para a reunião da próxima quarta-feira.