IMPACTO SOCIAL Estado negocia reabertura

de frigorífico e analisa incentivo fiscal JBS encerrou atividade em unidade que empregava 210 pessoas

O governo do Estado informou hoje que vai procurar um grupo ou negociar com a JBS para que seja reativado o frigorífico em Coxim. A unidade, que funcionava com 210 funcionários e era administrada pela JBS, encerrou as atividades ontem (1º). Não está descartado o oferecimento de incentivos fiscais estaduais para quem se instalar na cidade.

Os prefeitos de Coxim, Aluizio São José (PSB), e de Sonora, Enelto Ramos (PMDB), foram à Assembleia Legislativa hoje para conversar com o presidente da Casa, Junior Mochi (PMDB) e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, sobre possíveis saídas para retomar o empreendimento. Participaram do encontro também vereadores das duas cidades e de Rio Verde de Mato Grosso.

“Temos matéria prima de qualidade, mão de obra qualificada e logística. O que aconteceu foi uma desavença sobre valor do arrendamento, mas estamos vendo a disposição e a rapidez do governo em intervir e solucionar”, comentou Aluizio São José.

O Sindicato Rural de Coxim informou que há mais de 300 criadores que forneciam gado para o empreendimento e que devem ser impactados.

“Temos quatro meses em que os funcionários receberão o seguro-desemprego, nesse período vamos agir para reabrir o frigorífico, com a própria JBS ou com outra empresa”, indicou o presidente da Assembleia, Junior Mochi, que participa da negociação.

A JBS justificou que houve o fechamento porque não foi possível acertar o valor do arrendamento da planta com a River Alimentos. A planta é de propriedade do Grupo Margem. A empresa enfatizou que ofereceu transferência para os trabalhadores que desejassem mudar de cidade e que pode continuar comprando o gado da região, que seria abatido em Campo Grande ou Cassilândia.

PROPOSTAS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) deve intervir pessoalmente na situação e deve reunir-se com a JBS. Entre as ofertas está a de oferecer incentivos fiscais. A Prefeitura de Coxim também analisa instalar uma linha de ônibus para evitar que a empresa seja responsável pelo transporte dos trabalhadores.

Como o próprio frigorífico eram quem levava os funcionários, o horário de expediente começava a partir do momento que eles embarcavam no veículo. Com meios próprios ou transporte público, a empresa ganha hora de trabalho.

REPERCUSSÃO

O fechamento da planta em Coxim pode impactar diretamente no preço do boi gordo em mais de uma região do Estado. Como a planta concentrava o abate na região norte do Estado, de pelo menos 400 cabeças ao dia, a produção de mais de 300 criadores sofre alteração.

Uma das preocupações do setor pecuário é que unidades de Campo Grande e Cassilândia, que a JBS informou que poderiam absorver a produção, sofreriam alteração do preço para baixo. Isso porque nesses frigoríficos haveria um aumento da demanda.

Ao mesmo tempo, a região norte perde uma indústria e fica com estrutura ociosa. Outra situação é que a prefeitura deixa de arrecadar impostos e ainda há aumento na taxa de desemprego.