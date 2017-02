Balanço Mato Grosso do Sul arrecadou

R$ 300 milhões com IPVA até janeiro Valor, segundo secretário, está dentro do previsto

Até o dia 31 de janeiro, Mato Grosso do Sul arrecadou R$ 300,8 milhões com o IPVA. De acordo com o secretário de fazenda do Estado, Marcio Monteiro, o valor está dentro do previsto pelo Governo.

De todo o arrecadado até agora, de 25% a 30% corresponde a pagamento à vista do imposto. O recurso, explicou o secretário, será dividido em 50% com os municípios, o valor para cada cidade depende do tamanho da frota do município.

De acordo com Monteiro, a receita do IPVA já estava prevista no orçamento. Por isso, não representa um recurso extra. O Estado deverá priorizar, como tem feito, as áreas de saúde, educacao e segurança.

Quem não fez o pagamento do imposto à vista e também não optou pelo parcelamento, pode fazer o pagamento com juros. Boletos podem ser impressos no site da Sefaz.