receita Estado arrecada R$ 37,8 milhões

em 30 dias de Refis Expectativa do governo é alcançar, no mínimo, R$ 100 milhões

O governo do Estado arrecadou aproximadamente R$ 37,8 milhões com o programa de refinanciamento de dívidas, o Refis, deste ano. O montante corresponde a uma média de R$ 1,26 milhão renegociados por dia.

De acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), nos primeiros 15 dias – o programa teve início no dia 15 de outubro –, foram renegociados em torno de R$ 20 milhões em tributos estaduais atrasados.

Já na segunda quinzena, foram 17,8 milhões renegociados, o que aponta uma redução de 11% de um período para outro. Um dos motivos para essa redução se deve aos dois feriados, um deles prolongado, no começo deste mês.

A expectativa, no entanto, é de que esse quadro se inverta a partir dos próximos dias. Tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Campo Grande (com um Refis também em andamento) e o comércio, que lançou campanha de renegociação de dívidas e recuperação de crédito, apostam na primeira parcela do décimo terceiro salário para o pagamento de dívidas.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), por enquanto, tem sido grande, “até acima do esperado”, a busca por informações sobre as dívidas e formas de pagamento.

“A gente trabalha com o número de R$ 100 milhões e acho que é possível. Temos um crédito tributário enorme, muito disso dá para ser recuperado, resgatado para o fisco, e a gente vai trabalhar com esse número para ter esse aporte”, destacou.

