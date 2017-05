sem nova data Encontro para definir estratégias

de compra de gás é adiado Debate entre cinco estados daria força para negociação

A reunião dos governadores que integram o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) foi adiada e não há nova data para o encontro. Não foi divulgado o motivo do cancelamento.

O secretário executivo do Codesul, Antonio Carlos de Pauli Bettega, comunicou no final da tarde de sexta-feira (19) o cancelamento da reunião dos governadores que integram o grupo. A audiência estava marcada para segunda-feira (22) em Florianópolis(SC). Um dos assuntos que seria tratado no encontro era a compra direta do gás boliviano, assunto considerado prioritário para Mato Grosso do Sul.

Com a queda na arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por conta da redução da importação do gás natural da Bolívia pela Petrobras, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) analisa como uma esperança de melhora na arrecadação essa compra direta, que só poderia acontecer depois de 2019.

Faltando dois anos para encerrar o contrato com a Bolívia para a importação do produto pela Petrobras, Azambuja iniciou entendimentos para a importação direta do gás boliviano.

A intenção nessa reunião, que foi cancelada, era encorpar a proposta ao receber apoio dos governadores de Mato Grosso, Pedro Taques; do Paraná, Beto Richa; de Santa Catarina, Raimundo Colombo; e do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori.

No início deste mês, Azambuja e Pedro Taques se reuniram com o presidente da Bolívia, Evo Morales, para discutir a questão.

No encontro, em Santa Cruz de La Sierra, que contou com a participação também de ministros bolivianos, foi manifestado também o interesse de se importar ureia da Bolívia e também de se firmar acordo bilateral para intercâmbio técnico e científico para desenvolver projetos agrícolas no país vizinho ao Estado.