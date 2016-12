FCO Empresas de MS terão R$ 2,2 bilhões

para financiamento em 2017 Com sobra deste ano, recurso disponibilizado será 68,1% maior

O valor do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) a ser disponibilizado para financiamento em Mato Grosso do Sul em 2017 vai crescer 68,12%. Do R$ 1,333 bilhão deste ano, o valor vai para R$ 2,241 bilhões, com 50% para o setor empresarial e a outra metade para o rural. Para todos os Estado do Centro-Oeste, o montante chega a R$ 9,744 bilhões.

Este incremento foi motivado pelo resíduo deste ano, já que só foram efetivados 53% dos contratos. Embora o FCO tenha disponibilizado R$ 5,962 bilhões para financiamento, só foram contratados R$ 3,135 bilhões, sobrando R$ 2,827 bilhões, sendo que destes, R$ 2,667 bilhões estão entre os recursos previstos para 2017, contra apenas R$ 486,7 milhões em resíduo de 2015 reincluídos para financiamento em 2016.

Entre os motivos para isso ocorrer, de acordo com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que participou da reunião do Conselho Deliberativo da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), estão os juros cobrados nas transações, considerados elevados; a limitação no uso do crédito para capital de giro; e a dificuldade na contratação junto ao Banco do Brasil. “O estoque de recursos no FCO se deve aos juros. Isso mostra que precisamos fazer “força-tarefa” junto ao Conselho Monetário Nacional (CMN) para rever estas taxas”, afirmou o chefe do governo sul-mato-grossense. No próximo dia 15, o CMN se reúne para definir estas taxas.

(*) A reportagem, de Clodoaldo Silva, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.