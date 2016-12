Sudeco Empresários denunciam possíveis chantagens de gerentes de banco Superintendente fez denúncia a representante do Banco do Brasil

Responsável por liberar crédito para empresários e produtores rurais que têm acesso ao Fundo de Financiamento Constitucional do Centro-Oeste (FCO), o Banco do Brasil é alvo de denúncias que partem de empresários de vários setores.

Durante encontro do Conselho Deliberativo do Centro-Oeste, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, o chefe da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) afirmou que gerentes do Banco do Brasil estariam pressionando empresários para adquirir produtos do banco.

A situação estaria ocorrendo com empresários do agronegócio, indústria e comércio de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Entre as pressões dos gerentes estaria a

compra de títulos de capitalização, seguro e poupança.

Conforme a Sudeco, representante do Banco do Brasil, José Carlos Martins da Silva, estava no encontro e afirmou que a pressão é proibida e solicitou nomes dos gerentes que estariam cometendo a chantagem.

No entanto, o superintendente da Sudeco se recusou a passar os nomes e afirmou que o banco teria condições de cruzar informações e descobrir quais eram os profissionais.