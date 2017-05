BENEFÍCIO Em MS, 39 agências da Caixa abrem hoje para saque das contas inativas do FGTS Liberação do recursos deverá injetar cerca de R$ 142 mi na economia

Trabalhadores nascidos entre os meses de junho, julho e agosto, poderão buscar hoje em 39 agências da Caixa Econômica Federal (CEF) no Estado o saque das contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Esta é a terceira etapa de liberação do recursos, e deverá injetar cerca de R$ 142,643 milhões na economia do Estado.

Na Capital 11 agências abrem neste sábado, das 9h às 15h, para atender aos trabalhadores que tenham direito. Os saques tiveram início ontem.

Segundo informações da Caixa, nesta etapa são 136,3 mil trabalhadores beneficiados.

O banco informa também atendimento especial, abertura antecipada (de duas horas) será estendido para segunda e terça-feira, dias 15 e 16, respectivamente.

Ao todo, serão liberados para saque o volume de R$ 564 milhões, aproximadamente, para trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Deste total, cerca de 235,3 milhões já foram disponibilizados nas etapas anteriores, sendo R$ 89,2 milhões em março e R$ 146,1 milhões em abril. Até o último levantamento, deste total, R$ 213,6 milhões haviam sido sacados pelos trabalhadores.