CRÉDITO Em Mato Grosso do Sul, Receita Federal pagará R$ 2,3 milhões em lote residual Consulta ao lote de restituição residual foi aberta ontem pelo site

O valor da restituição residual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) em Mato Grosso do Sul será de R$ 2.346.976, 41.

Conforme dados da Receita Federal, o crédito bancário para 1.759 contribuintes no Estado será realizado no próximo dia 15.

A consulta ao lote de restituição residual, referente aos exercícios de 2008 a 2016 foi aberta ontem.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página http://idg.receita.fazenda.gov.br, ou ligar para o número 146.

RESGATE

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate dentro do prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.