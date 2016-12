FOLHA DE DEZEMBRO Em Mato Grosso do Sul, dezoito

prefeituras vão atrasar salários Entre os municípios entrevistados, 24,7% podem deixar dívidas para seus sucessores

Dezoito prefeituras de Mato Grosso do Sul vão atrasar a folha de pagamento de servidores públicos municipais do mês de dezembro. A estimativa faz parte da pesquisa elaborada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), e corresponde a 24,7% dos municípios entrevistados. Outros 46 prefeitos informaram que a folha será paga em dia (63%) e nove (12,3%) não responderam.

A pesquisa ouviu 4,3 mil prefeituras de todo o Brasil (80% do total de municípios brasileiros). No Estado, que tem 79 municípios, foram 73 prefeitos entrevistados. Destes, 97,3% estão com as contas do funcionalismo em dia. Os 2,7% que não estão equivale a dois municípios. Além disso, 91,8% das prefeituras (67 municípios) aguardam recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para ajudar no pagamento do 13º salário.

O estudo não traz a lista dos municípios em dificuldade financeira. No entanto, entre as prefeituras de MS está a Capital. Em coletiva realizada na semana passada, o prefeito Alcides Bernal havia confirmado dificuldade em fechar as contas, cogitando a possibilidade de deixar parte do salário de dezembro para o seu sucessor.

(*) A reportagem, de Renata Prandini, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.