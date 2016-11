riquezas Economia de MS cresce 2,6%

e PIB soma R$ 78,9 bilhões Estado ocupa 16ª posição no ranking nacional, diz IBGE

Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul avançou 2,6% entre 2013 e 2014 e passou de R$ 69,203 bilhões para R$ 78,950 bilhões no Estado, superando a média de crescimento do PIB nacional, de 0,5%.

Classificado como a 16º economia do ranking brasileiro, o Estado ficou entre as 23 unidades da federação que registraram acréscimo na soma das riquezas produzidas no período, de acordo com o estudo Contas Regionais do Brasil 2010-2014, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB nacional ficou em R$ 5,77 trilhões em 2014, contra R$ 5,33 trilhões no ano anterior.

O levantamento aponta ainda que a participação do Estado no PIB nacional cresceu 0,1 ponto porcentual entre 2010 e 2014, mesmo resultado apresentado pelos Estados do Ceará, Maranhão, Goiás, Piauí e Paraíba.

O Estado que mais ganhou participação em relação a 2010 foi o Mato Grosso, com 0,3 ponto percentual. Logo após aparecem Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, que ganharam 0,2 ponto percentual no período.

