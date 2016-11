MOEDA AMERICANA Dólar opera em queda em relação

ao real nesta segunda

O dólar opera em queda nesta segunda-feira (21), acompanhando a tendência da moeda nos mercados exteriores. Às 9h59, a moda norte-americana caía 0,974%, a R$ 3,354. Às 9h20, queda de 0,49%, a R$ 3,3703

O Banco Central realiza nesta manhã leilão de swap tradicional, equivalente à venda futura de moeda, com oferta de até 20 mil contratos para rolagem de 1º de dezembro.

Último fechamento

O dólar fechou em queda em relação ao real nesta sexta-feira (18), influenciado pela intervenção do Banco Central em meio às apostas entre os investidores de que os juros nos Estados Unidosdevem subir em breve.

A moeda norte-americana caiu 0,93%, a R$ 3,387. Na máxima do dia, chegou a R$ 3,4383, segundo a Reuters. Na semana, o dólar teve leve queda em relação ao real, de 0,16%.

Juros nos EUA

O mercado monitora pistas sobre o rumo dos juros nos Estados Unidos porque taxas mais altas devem atrair para aquele país recursos aplicados atualmente em outros mercados. Isso motivaria uma tendência de alta do dólar em relação a moedas como o real.



Na quinta-feira, a chefe do Federal Reserve, Janet Yellen, disse que a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos não alterou em nada os planos do banco central norte-americano de aumentar a taxa de juros "relativamente em breve".

Com isso, cresceram as apostas de que o Fed elevará os juros em dezembro. E, com temores de que a política econômica de Trump possa gerar inflação nos EUA, aumentaram também as expectativas de que o Fed pode acelerar o passo de sua política monetária mais apertada, destacou a Reuters.