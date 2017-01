MERCADO EXTERNO Dólar opera em queda e chega

a ser cotado a R$ 3,10

O dólar opera em queda nesta terça-feira (31), de olho no mercado externo e influenciado pelo leilão de linha anunciado pelo Banco Central. A briga pela formação da Ptax do mês e expectativas de ingresso de recursos de fora também estavam no radar dos investidores, segundo a Reuters.



Às 10h49, a moeda norte-americana caía 0,72%, vendida a R$ 3,1048. "O dólar está vivendo um movimento exuberante, com expectativa de captações lá fora, atratividade do juro doméstico, melhora da economia após o corte da taxa Selic, bem como a previsão de que as reformas serão aprovadas", resumiu o diretor de operações da Mirae Asset, Pablo Spyer.

Esses fatores superaram o anúncio do Banco Central de que vai rolar apenas parcialmente os contratos de fevereiro referente a leilão de linha --venda com compromisso de recompra--, o que poderia trazer pressão altista à moeda.

Isso porque a autoridade vai deixar de rolar US$ 800 milhões, uma vez que o leilão abrange apenas US$ 1 bilhão do total de US$ 1,8 bilhão que vencem em fevereiro.

Esses US$ 800 milhões que não serão rolados podem gerar uma pressão compradora de moeda. Entretanto, os investidores que detêm esses contratos não necessariamente precisam adquirir a moeda, podendo apenas deixar vencer o contrato, o que ajudaria na queda do dólar frente ao real.

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas e também outras divisas de países emergentes, como os pesos mexicano e chileno.

Os investidores seguem atentos às medidas do presidente norte-americano, Donald Trump, e seus efeitos no mercado.

Véspera

O dólar caiu 1,66% nos dois pregões anteriores. Na véspera, recuou 0,77%, vendido a R$ 3,1276, menor patamar de fechamento desde 25 de outubro (R$ 3,1065), com investidores acreditando que o Federal Reserve, banco central norte-americano, pode não elevar os juros mais do que esperado, segundo a Reuters.



O Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) define nesta quarta-feira nova taxa de juros e a expectativas são de que ela não será alterada, mantendo a faixa de 0,5 a 0,75%.

A economia dos Estados Unidos avançou menos do que o previsto no quarto trimestre de 2016, o que deve reduzir a pressão inflacionária e também as apostas de que o Fed possa elevar os juros ainda mais. Taxas mais elevadas podem atrair à maior economia do mundo recursos aplicados em outras praças, como a brasileira.