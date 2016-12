MOEDA AMERICANA Dólar opera em baixa, de olho

em cenário político

O dólar abriu a sexta-feira em baixa ante o real, com os investidores digerindo as medidas anunciadas na véspera pela área econômica do governo e em dia de comportamento misto da moeda no exterior.

Os investidores, no entanto, estão atentos ao cenário político, com mais um episódio envolvendo Legislativo e Judiciário e também uma nova delação que cita o nome do presidente Michel Temer.

Às 10h, o dólar recuava 0,55%, a R$ 3,3527 na venda. Na véspera, a moeda subiu 1,14%, a R$ 3,3713.

O Banco Central mais uma vez não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio até o momento. A última intervenção ocorreu na terça-feira, quando fez leilão de linha para rolagem dos contratos de janeiro.

Um dia antes, na segunda-feira, encerrou a rolagem dos contratos de swap cambial, equivalentes à venda de dólares no futuro, também de janeiro.