MOEDA AMERICANA Dólar cai a R$ 3,20 após relatório

BC americano sobre juros

O dólar opera em queda nesta quinta-feira, no patamar de R$ 3,20, mantendo o movimento do pregão passado, com os investidores ainda digerindo a ata do Federal Reserve, banco central norte-americano, divulgada no fim da tarde de quarta-feira, e acompanhando o cenário internacional, segundo a Reuters.

Às 9h29, a moeda norte-americana caía 0,39%, vendida a R$ 3,2055. A última vez que o dólar fechou no patamar de R$ 3,20 foi em 9 de novembro do ano passado, a R$ 3,2095.

Cenário externo

Na ata, os integrantes do Fed concordaram que a política econômica de Donald Trump pode acelerar a inflação e viam aumentos mais rápidos da taxa de juros.



O mercado busca sinalizações de como o banco central dos EUA deve se comportar no governo Trump.

O comitê do banco central elevou por unanimidade as taxas de juros no mês passado em 0,25 ponto percentual e os membros sinalizaram ritmo mais rápido de aumentos em 2017 do que o esperado anteriormente.

No mercado internacional, o dólar se afastava ainda mais da máxima de 14 anos contra uma cesta de moedas, enquanto os investidores aguardam dados do mercado de trabalho dos EUA.

Banco Central

O Banco Central não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio por enquanto, permanecendo de fora desde o dia 13 de dezembro.

Na véspera, o dólar encerrou em queda de 1,35%, vendido a R$ 3,2183, menor valor desde novembro.