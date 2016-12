SIMPLES NACIONAL Dívidas de empresas passam de

R$ 161 milhões em Mato Grosso do Sul Sebrae lança mutirão com condições especiais para o pagamento de débitos

Com dívidas de R$ 161,5 milhões à Receita Federal, 6.700 micro e pequenas empresas (MPEs) inadimplentes de Mato Grosso do Sul optantes pelo Simples Nacional terão a oportunidade de regularizar sua situação por meio do Mutirão da Renegociação, campanha lançada na última segunda-feira pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa oferece condições especiais para o pagamento de débitos tributários do regime, com prazo de parcelamento em até 120 meses.

De acordo com o portal Empresômetro, ferramenta do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o Estado possui 52.801 MPEs optantes pelo Simples Nacional, que respondem por 25% do total de pequenos negócios. Somente em Campo Grande são 16.788 empreendimentos sob este regime tributário, previsto na lei complementar nº 123/2006 como uma forma simplificada de recolhimento de impostos e contribuições com base na apuração da receita bruta.

(*) A reportagem, de Jones Mário, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.