Comércio Dia das Mães deve movimentar

R$ 70 milhões na economia do Estado Principal gasto deve ser com comemorações, seguidos por presentes

Dia das Mães deve movimentar R$ 70 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Dados são de pesquisa divulgada hoje pela Fecomércio.

Conforme o levantamento, aumento pode ser justificado pelo aumento do valor médio gasto em presentes, que passou de R$ 129,46 em 2016, para R$ 135,27 neste ano, fato que amenizou a redução do percentual de pessoas que tem intenção de ir às compras.

Em relação aos gastos com comemoração, movimentação deve ser de R$ 38 milhões, distribuídos principalmente entre alimentação e bebidas. Gasto médio com a comemoração será de R$ 118.

Já sobre os presentes, 66,25% dos sul-mato-grossenses afirmaram que irão presentear na data, sendo vestuário, perfumes, cosméticos e calçados a preferência da maioria.

Gasto com presente deve variar entre R$ 51 e R$ 100. Moradores de Três Lagoas, Corumbá e Ladário são os que estão mais dispostos a desembolsar e podem pagar em média R$ 200 em lembranças para as mães.

Os campo-grandenses pretendem gastar R$ 122,00 por presente, um aumento de 3% em relação ao valor de 2016.