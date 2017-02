R$ 222 MILHÕES Dez empresas respondem por mais

de 1/3 do calote do FGTS no Estado Maioria dos devedores listados pertence ao setor sucroalcooleiro

Dez empresas de Mato Grosso do Sul respondem por mais de um terço do calote estadual com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). São R$ 75,1 milhões, o que corresponde a 33,75% do total, em débitos com os trabalhadores. A maioria dos devedores são do setor sucroalcooleiro. Os dados são de levantamento da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado (PGFN/MS).

Ao todo 3.312 empresas devem FGTS para trabalhadores no Estado, no valor acumulado de R$ 222,6 milhões. Os dados incluem contas inativas e ativas, ou seja, tanto de trabalhos anteriores quanto de atuais empregos dos beneficiados. Já os débitos por empresa incluem apenas as dívidas ativas, ou seja, que foram alvo de cobrança da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado, e por isso o saldo devedor pode ser ainda maior. O procedimento ocorre quando não há acordo com o empresário e o débito é encaminhado para a Procuradoria, que irá fazer a cobrança por meio de execução judicial.

