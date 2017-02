ENCONTRO DE CONTAS Depósitos judiciais repassados

à Capital geram saldo 'irrisório' TJ divulgou hoje relação de prefeituras que receberam valores judiciais

Por enquanto, somente duas prefeituras de Mato Grosso do Sul conseguiram receber valores dos depósitos judiciais que foram transferidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Terenos e Campo Grande foram os municípios que entraram nessa lista depois de haver um encontro de contas.

Para a Capital, apesar do valor de R$ 34.292.611,00 previstos em publicação do TJMS, o valor que de fato foi depositado para a prefeitura foi de R$ 1.253.666,98. A diferença disso serviu para quitar precatórios não liquidados e débitos do governo municipal com o TJ.

"Se tivéssemos os R$ 34 milhões seria um valor importante, mas o saldo repassado de R$ 1,2 milhão representa 0,1% do nosso orçamento", explicou o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto.

Hoje, na Câmara Municipal, a prefeitura divulgou em audiência pública que precisa contingenciar R$ 215 milhões. A dívida atual é R$ 363 milhões, enquanto a arrecadação nestes primeiros dois meses chegou a R$ 183 milhões.

“Em 2013, o pagamento com os funcionários consumia 40% do orçamento. Em 2017, o pagamento para os funcionários consome 52% do orçamento. Ao longo dos anos foram reduzindo os investimentos e aumentando a folha de pagamento. Temos que fazer contingência de R$ 215 milhões do total do orçamento, que foi provisionado pela administração anterior, para podermos equilibrar as contas neste ano, e no próximo ano começar com capacidade de fazer a economia voltar a crescer”, relatou o prefeito Marcos Trad (PSD), na audiência.

RECURSO TRAVADO

Por lei, esse saldo de depósitos judiciais tem a obrigatoriedade de serem utilizados para quitação de precatórios e também débitos. A legislação, que é de 2015 e foi aprovada para tentar dar fôlego aos municípios, Estados e Distrito Federal, não permite o livre uso do recurso no orçamento.

No ano passado, o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) recorreu ao Tribunal de Justiça para tentar obter o resgate dos R$ 34 milhões. Na época, Bernal dizia que queria usar o recurso para pagamento de precatórios, o que é permitido, e também para cobrir rombo na previdência municipal, algo proibido por lei. O ex-prefeito também declarou que parte do dinheiro talvez ajudaria no funcionamento da Casa da Mulher e no pagamento de salário de servidores.

A reportagem também procurou a Prefeitura de Terenos para confirmar o saldo que foi depositado na conta do município, mas hoje à tarde não foi possível contatar o departamento de finanças.

RELAÇÃO EXTENSA

A publicação nº 02/2017, do TJMS, divulgou todas as prefeituras que tiveram encontro de contas por conta de valores de depósitos judiciais. O Governo do Estado também recebeu recursos.

Consta na relação dinheiro repassado entre dezembro de 2015 a fevereiro de 2017. Apesar de especificar no campo "valor repassado" uma cifra, os municípios ou o Estado não necessariamente receberam essa quantia. O saldo depositado nas contas públicas é gerado depois do encontro de contas feito com o levantamento de valor não liquidado de precatórios e de débitos com o Tribunal de Justiça.

Esses números atualizados não foram divulgados na publicação feita hoje no Diário Oficial da Justiça.

Anaurilândia - R$ 15.846.129,52 (repassado em 14/01/2016)

Aparecida do Taboado - R$ 370.350,36 (repassado em 06/09/2016)

Aquidauana - R$ 709.353,17 (repassado em 13/04/2016)

Bataguassu - R$ 428.596.56 (repassado em 10/12/2015)

Bela Vista - R$ 704.826,34 (repassado em 10/11/2016)

Campo Grande - R$ 34.292.611,00 (repassado em 02/02/2017)

Corumbá - R$ 1.950.108,69 (repassado em 17/12/2015)

Costa Rica - R$ 2.274.988,49 (repassado em 25/05/2016)

Dourados - R$ 8.669.005,15 (repassado em 17/12/2015)

Estado de MS - R$ 1.419.743.520,99 (repassado em 16/09/2015)

Inocência - R$ 2.070.336,45 (repassado em 16/12/2016)

Ivinhema - R$ 339.827,12 (repassado em 06/10/2016)