Pequena variação Depois de aumento nas refinarias, preço médio da gasolina cai na Capital Levantamento da ANP aponta queda de R$ 0,013 no litro do combustível

Preço médio da gasolina caiu na última semana em Campo Grande, com o litro do combustível comercializado a R$ 3,374, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgada hoje.

Valor representa queda de R$ 0,013 em relação ao preço praticado na semana anterior, que era de R$ 3,387.

Nesta semana, Petrobras anunciou reajuste nos preços da gasolina e diesel nas distribuidoras. Levantamento do Portal Correio do Estado constatou que o aumento foi repassado ao consumidor em pelo menos cinco postos da Capital.

Segundo a ANP, no comparativo entre as quatro últimas semanas, litro de gasolina custava R$ 3,385 entre os dias 13 e 19 de novembro, caiu para R$ 3,337 entre 20 e 26 de novembro, subiu para R$ 3,387 de 27 de novembro a 3 de dezembro e voltou a cair nesta semana.

Pesquisa foi feita em 31 postos de combustíveis da Capital e menor preço encontrado foi de R$ 3,220 e o maior de R$ 3,499, variação de R$ 0,279 entre um local e outro.