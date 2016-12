DIEESE Depois de aumento, preço da cesta básica volta a cair e fica R$ 10 mais barata Tomate e feijão tiveram queda significativa nos preços e puxaram baixa

Depois de registrar alta de 0,98% em outubro, preço da cesta básica caiu 2,46% em Campo Grande, com custo de R$ 425,78 no mês de novembro. Dados foram divulgados hoje pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese).

No entanto, apesar da redução, no acumulado de janeiro a novembro deste ano, cesta apresenta alta de 9,60% na Capital.

Em comparação com o mês de outubro, valor para adquirir os 13 produtos que compõe a cesta foi reduzido em R$ 10,73.

Produtos que tiveram maiores baixas nos preços e puxaram redução da cesta foram o tomate (-17,92%) e feijão (-15,08%). Também ficaram mais baratos a manteiga (-5,48%), leite (-5,36%) e batata (-1,56%).

Já os itens que tiveram alta foram açúcar (4,91%), arroz (3,44%), pão (2,31%), óleo (2,04%), carne (1,84%), café (1,69%), banana (0,66%) e farinha (0,25%).

A redução no custo da cesta básica individual refletiu no valor da cesta familiar, composta por produtos para atender família de até quatro pessoas, que teve redução de R$ 32,19 em comparação com outubro.

Trabalhador que ganha um salário mínimo, de R$ 880, precisou comprometer 52,59% deste valor para adquirir a cesta em novembro. Com relação a jornada mensal, 106 horas e 27 minutos de trabalho foram necessárias.