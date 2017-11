IMPUGNAÇÕES De 79 prefeituras, 49 conseguiram aumentar participação no ICMS Prefeitura de Dourados teve uma redução de 0,047% na arrecadação

Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 49 conseguiram aumentar a participação no Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS) para o ano de 2018. Todas as prefeituras ingressaram com impugnação na Secretaria do Estado de Fazenda (Sefaz) para ter uma arrecadação maior.

Conforme a publicação do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (10), Dourados teve uma redução de 0,047%, comparando com a publicação do diário no dia 18 de setembro.

Das 49 prefeituras que conseguiram aumentar a fatia do bolo na arrecadação do imposto, 17 são administradas por filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), mesmo partido que o governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

Houve uma queda no aumento dos tucanos na participação do ICMS, em julho 29 prefeituras peemedebistas teriam acréscimo no imposto. Ao todo, 36 cidades de Mato Grosso do Sul têm gestores do partido.

Confira as cidades do PSDB que conseguiram aumento no ICMS: Amambaí, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Iguatemi, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema Figueirão, Jardim, Ladário, Nioaque, Paranhos, Ponta Sete Quedas e Taquarussu.