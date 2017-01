gestão das micro Curso gratuito tenta solidificar

funcionamento de MPEs em MS Conselho Regional de Administração é local para inscrições

O Conselho Federal de Administração (CFA) promove gratuitamente curso para capacitar gestores que atuam em micro e pequenas empresas do Estado. A qualificação pretende garantir que os administradores tenham ferramentas para garantir que esses comércios consigam ter seus negócios alavancados.

O curso tem 50 vagas e as inscrições podem ser feitas até 10 de fevereiro. Um dos critérios para realizá-lo é que o administrador precisa estar registrado no Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul. As inscrições são feitas na Regional, que fica na Rua Bodoquena, 16, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

"O Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimento em MPEs será composto de quatro módulos. As aulas serão ministras pela equipe da Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo e contemplam encontros presenciais e a distância", informou nota do órgão.

No país, as micro e pequenas empresas respondem por 53,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do comércio. Na indústria e no setor de serviços, a participação é de 22,5% e 36,3%, respectivamente.

"A capacitação visa alavancar a inserção dos profissionais de administração no amplo mercado de trabalho das MPEs, com o objetivo ainda de aprimorar o processo de gestão desse importante segmento da economia nacional', explicou o presidente do CFA, Wagner Siqueira.

O edital do programa, que contém mais informações e outros detalhes, pode ser acessado no site do Conselho Federal de Administração.