Concessionários Crise reduziu em 21% as vendas de

veículos em Mato Grosso do Sul No ano passado, foram comercializados 12,4 mil carros novos a menos em comparação a 2015

O setor de veículos novos e usados em Mato Grosso do Sul fechou 2016 com desempenho negativo quando comparado ao balanço de 2015. A maior queda foi registrada no segmento de novos, com retração de 21,09% no índice de vendas, totalizando 46.458 veículos, enquanto que em 2015 o montante era de 58.878, de acordo com levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).O resultado ruim é atribuído ao maior rigor dos bancos na concessão de crédito, diante da crise no País.

Para os veículos semi-novos e usados também houve recuo, mas de apenas 3%. O acumulado de 2016 teve 191.103 vendas, enquanto que o ano anterior fechou com 197.075. Os dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). O resultado é o segundo pior da região Centro-Oeste – em primeiro lugar no ranking está Goiás, com queda de 7,2% nas vendas.

Dentre os tipos de veículos, o segmento de motos apresentou a maior redução, de 8,3%. Foram 43.636 vendidos em 2016, enquanto que no ano anterior o montante foi de 47.573. Em relação ao tempo de uso, os veículos com 13 anos ou mais registraram o pior desempenho, com queda de 19,6% nas vendas. O grupo de semi-novos, entre 0 e 3 anos, foi o único que conseguiu fechar com alta, de 25,4%.

Reportagem de Paula Vitorino está na edição de hoje do Correio do Estado.