SORTEIO HOJE Apesar de prêmio de R$ 225 mi, diminui número de apostas na Mega da Virada Apostas podem ser feitas até às 13h de hoje

Com menos dinheiro no bolso, os apostadores da Mega da Virada não formam mais grandes filas nas lotéricas de Campo Grande. Mesmo com o prêmio acumulado de R$ 225 milhões, a procura por apostas reduziu até 40%. “Acho que tivemos uns 30% a 40% menos de apostas. Até diminuímos o valor máximo do bolão porque as pessoas estão preferindo jogar valores menores”, diz o proprietário Laerte Cazzadore referindo-se às apostas do bolão que eles realizam, com diferentes valores disponíveis.

Em outra lotérica, a proprietária Kelby Cristina Debicari também avalia que a crise reduziu o número de jogadores. “Caiu um pouco. Antes a gente tinha filas nesse período, agora nem tanto”, analisa. Até mesmo o valor acumulado da Mega da Virada é menor que do ano passado (R$ 246,5 milhões) e de 2014 (R$ 263,3 milhões), quase empatando com o prêmio de 2013 (R$ 224 milhões).

Mas ainda assim esse é o sorteio mais esperado do ano e as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica, até as 13h de hoje, e o ganhador conhecido após o sorteio – previsto para 19h (MS), em São Paulo (SP).

APOSTADORES

E tem apostador encarando até mesmo o tempo chuvoso para garantir o seu jogo. Se ganhar, os planos são de realizar do mais simples desejo, a compra de “um tênis com rodinha”, ao mais grandioso: “ajudar, dividir com os primos”. A fala é de Felipe, de 5 anos, após fazer a aposta para a Mega da Virada junto com a tia, Ezelita Nogueira, de 54 anos.

A dona de casa Ezelita diz que “jogou” R$ 11 no bolão feito pela própria lotérica para concorrer ao grande prêmio. “Quase nunca jogo, mas dessa vez resolvi fazer”, conta. Questionada sobre o que faria como milionária, ela diz que “ajudaria as crianças abandonadas, os idosos” e também aproveitaria para ter uma vida “mais tranquila. Mas vivi até hoje pobre, não vou precisar ficar com todo esse dinheiro, dá para ajudar os pobres também”.

O aposentado Sebastião Gomes, de 58 anos, também garante que dividiria o prêmio com a família e amigos. “De vez em quando eu jogo”, conta. Se o ganhador aplicar o valor integralmente na poupança, a fortuna renderia o equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,4 milhão. Caso prefira, o sortudo pode investir em bens e adquirir 37 imóveis no valor de R$ 6 milhões, ou uma frota de mais de 50 helicópteros.