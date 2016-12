RECESSÃO Cresce em 24,2% o número de empresas fechadas em Mato Grosso do Sul De janeiro a novembro, mais de 2,4 mil empresas encerraram suas atividades

Mesmo com recuperação na abertura de novos negócios em novembro — foram constituídas 508 empresas em Mato Grosso do Sul no mês passado, quantidade 29,2% superior ao total de outubro — , o Estado ainda continua com número recorde de estabelecimentos encerrando as atividades no acumulado do ano, em função do forte desaquecimento econômico.

De janeiro a novembro, conforme relatório estatístico da Junta Comercial do Estado (Jucems), 2.425 empreendimentos fecharam as portas nos municípios sul-mato-grossenses, frente aos 1.952 negócios encerrados no mesmo período do ano passado, aumento de 24,2% de um ano para outro. No comparativo anual, é o maior número de extinções para o período desde o início da série histórica do levantamento, em 2000.

Em relação às empresas constituídas, o levantamento da Jucems aponta que em 11 meses foram abertos no Estado 5.303 empreendimentos, número 5,2% inferior ao de 2015. Também considerando a série histórica, esta é a menor quantidade de aberturas de novos negócios no Estado para o período janeiro-novembro em 16 anos.

(*) A reportagem, de Daniella Arruda, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.