habitação Crédito imobiliário deve atingir

R$ 1,7 bilhão em Mato Grosso do Sul Estimativa para este ano é elevar montante de verba em 15%

O volume de crédito imobiliário deverá crescer 15% neste ano e chegar a R$ 1,7 bilhão em Mato Grosso do Sul. A previsão é da superintendência da Caixa Econômica Federal no Estado.

Somente no ano passado, o banco registrou 14.679 operações de crédito imobiliário, que resultaram em R$ 1,47 bilhão financiados para habitação.

O total de recursos destinados em 2016 - a maioria dentro da fonte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - corresponde a um acréscimo aproximado de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2015, o valor médio liberado pela Caixa havia sido de R$ 1,2 bilhão.

O superintendente da CEF no Estado, Evandro Narciso Lima, informou que parte desse avanço se deve à medidas adotadas pela Caixa e outra, por parte do governo federal, como a criação da faixa 1,5 em todo o País. Implantada em outubro do ano passado, a nova modalidade atende a famílias com renda mensal de até R$ 2,35 mil e o valor de financiamento pode variar de R$ 70 mil a R$ 135 mil.

