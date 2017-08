aurora Cooperativa inaugura investimento

A Cooperativa Central Aurora Alimentos inaugura hoje, às 16h, a unidade armazenadora de grãos localizada no quilômetro 609 da Rodovia BR-163, em São Gabriel do Oeste.

A expansão teve investimentos de R$ 21,5 milhões, com ampliação da capacidade de armazenamento de grãos na região central do Brasil. Participam da solenidade o presidente da cooperativa, Mário Lanznaster, e o vice-presidente, Neivor Canton.

A empresa construiu junto à planta industrial de São Gabriel quatro silos (de um conjunto de oito projetados), que compõem a unidade de recebimento e armazenagem de grãos.

Cada silo tem capacidade estática de estocagem de 10 mil toneladas, permitindo um fluxo contínuo de 300 toneladas/hora.

No local, são armazenados milho e soja adquiridos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para consumo na base produtiva espalhada no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

O presidente Mário Lanz­naster justificou o investimento, assinalando que a Cooperativa Central Aurora Alimentos consome 90 mil sacas de milho por dia, o que equivale a 180 carretas/dia ou 120 mil toneladas por mês.

A quantidade de matéria-prima é necessária para composição de rações que alimentam plantéis permanentes, no campo, formados por 34 milhões de frangos de corte e galinhas de postura e 1,3 milhão de suínos.

