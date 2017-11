COMÉRCIO CENTRAL Unidade do Procon atenderá consumidores na Black Friday Todos serviços oferecidos pelo órgão estarão disponíveis no atendimento diferenciado

Consumidores que identificarem produtos com valores divergentes na ação promocional denominada Black Friday, promovida pelo comércio de Campo Grande, receberão atendimento diferenciado nesta sexta-feira (24), das 8h às 18h.

A iniciativa é coordenada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) que disponibilizará uma unidade móvel localizada na Rua Barão do Rio Branco, entre Calógeras e 14 de Julho. Serão oferecidos todos os serviços disponíveis na sede da instituição e será realizada fiscalização volante nas lojas do comércio central.

No local, a população terá acesso a orientações sobre as relações de consumo e poderá formalizar reclamações no escritório móvel do Procon Estadual. Para registrar formalmente as reclamações, o consumidor precisa apresentar documento de identificação pessoal com foto, original e cópia, e documentos que comprovem a relação de consumo como contratos, faturas, boletos etc.

SERVIÇO

De segunda a sexta-feira, o atendimento ao público é realizado na rua 13 de Junho, 930, no Centro de Campo Grande, das 7h às 19h. O telefone de contato é o (67) 3316-9800. O Procon conta ainda com o número 151, por meio do qual os consumidores podem esclarecer dúvidas que envolvam relações de consumo.