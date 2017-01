EMPREGO Confira quais são as profissões em alta para 2017

A cada ano, as tendências do mercado de trabalho podem ficar mais intensas, reforçando as do ano anterior, ou mudar completamente, passando a valorizar novas áreas e novos perfis de profissional.

Em 2017, o mercado não agirá de forma diferente: profissionais que acompanham a evolução tecnológica e as necessidades da empresa serão os mais procurados pelas empresas. Levando em conta esse cenário, a consultoria Michael Page, voltada para cargos de alta gestão, apontou quais são os cargos mais promissores para este ano.

Confira quais são:

Gerente de desenvolvimento de negócios

Segundo a consultoria, é necessário que o candidato tenha conhecimento sobre o funcionamento do mercado financeiro, principalmente de crédito, bancos e e-commerce, além de tecnologia e de perfil dos consumidores. Entre as atividades que terá que realizar estão: relacionar-se com outras empresas do mesmo ecossistema para ampliar os serviços e soluções e realizar campanhas conjuntas.

Ele é um profissional procurado para 2017 por conta da expansão do mercado, que vê a entrada de novos players internacionais e interesse de fundos de investimentos. A média salarial fica entre os R$ 12 mil e R$ 20 mil.

Especialista em UX

O profissional é responsável por realizar estudos de tendência da interface física e digital do cliente, além de elaborar o design thinking. Ele se dedica à experiência do cliente com o ambiente da empresa e suas soluções. São imprescindíveis habilidades em pesquisa de mercado, comunicação, tecnologia, análise de dados e estar atento às tendências e novidades do mercado.

O salário para este cargo fica entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.

Especialista em UI

Diferente do especialista em UX, este é responsável por desenhar a interação entre o cliente e a empresa – ou seja: vai desenhar o design virtual e físico da experiência, nas cores do serviço, nos formatos, na ambientação, entre outros aspectos que vão atrair o usuário e garantir sua melhor experiência.

Ele deve ter formação nas áreas de design, arquitetura ou comunicação, mas também deve ter conhecimentos aprofundados em tecnologia. A média salarial deste profissional também é de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

Cientista de dados

A procura por esse profissional é uma consequência do desenvolvimento das áreas de inteligência de mercado, CRM, análise de dados e outras dentro das empresas. Ele é responsável por encontrar, analisar e compilar dados, identificando tendências neles.

Sua formação é na área de exatas, em cursos como matemática, ciências da computação, análise de sistemas, entre outros. O cargo prevê uma remuneração entre R$ 5 mil e R$ 30 mil.

Gerente de acesso – Indústria farmacêutica

Com formação na área da saúde, esse profissional é responsável por desenvolver estratégias de acesso em mercados públicos e privados, fortalecendo a relação com as entidades regulatórias. Por conta do desenvolvimento de novos produtos, ele é necessário para introduzi-los no mercado de forma correta junto de clientes e órgãos regulatórios.

A média salarial do cargo é entre R$ 15 mil e R$ 20 mil.

Gerente de educação continuada – Serviços clínicos

Com um salário que varia entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, o profissional é quem desenvolve planos de educação clínica em hospitais e laboratórios. É um cargo em alta devido ao desenvolvimento do mercado clínico no Brasil, que levou as instituições a buscarem a padronização de atendimento.

CFOs para empresas em reestruturação

Levando em conta que nos dois últimos anos as empresas buscaram reestruturar-se, ter ganhos de eficiência operacional, reduzir os custos e planejamento tributário, o líder da área financeira é um profissional procurado nesse cenário. Para assumir esse cargo, ele deve ter um perfil de liderança, confiabilidade e diligência com as transições operacionais da empresa. Para este profissional, a média salarial é a mais alta do levantamento, de R$ 30 mil a R$ 45 mil.