CAMPO GRANDE Confiança do empresário no comércio aumenta, mas contratações diminuem Aumento da confiança e investimentos é reflexo da economia, diz pesquisa

Índice de Confiança do Empresário do Comércio de Campo Grande aumentou pelo quarto mês consecutivo, atingindo 114,6 pontos em maio, segundo pesquisa divulgada hoje pela Fecomércio.

Conforme o levantamento, alta da confiança segue desde fevereiro, quando foram registrados 110,5 pontos, seguida de março, com 112,7 pontos e abril com 113,1

Para o presidente do Instituto de Pesquisa da Fecomércio (IPF-MS), Edison Araújo, o crescimento da confiança é reflexo da reação do cenário econômico do país. “Mesmo pequena, é importante para os investimentos do empresário”, disse.

Expectativa é positiva em todos os setores, principalmente entre os empresários do segmento de bens não duráveis, como supermercados, e para empresas de grande porte, com mais de 50 funcionários.

Empresários mencionam melhora no nível de investimentos, na avaliação da economia e em relação às condições da própria empresa para os próximos meses.

No entanto, apesar da confiança no setor, indicador de contratação de funcionários continua em queda, com retração de 1,2% em comparação com o mês de março.