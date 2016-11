Economia Confiança do empresário cresce e deve refletir na geração de empregos Na Capital, 60% dos comerciantes planejam contratar mais funcionários

Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) aumentou pelo quinto mês consecutivo em Campo Grande e deve refletir na geração de empregos, com 60% dos comerciantes indicando a possibilidade de aumentar o número de funcionários nos próximos meses.

Dados são de pesquisa divulgada hoje pela Fecomércio MS.

Conforme o levantamento, índice de confiança fechou novembro em 107,8 pontos, crescimento de 1,6% em relação a outubro, quando índice foi de 106,2 pontos, e melhor resultados dos últimos dois anos.

Na avaliação do cenário econômico, 74,9% dos empresários do comércio acreditam que a economia piorou. Especificamente com relação ao setor, 66% afirmaram que houve piora.

Apesar disso, 88,3% dos comerciantes estão otimistas que a economia deve melhorar nos próximos meses no país. Quanto ao comércio, 91,1% tem esperança de melhoria.

Essa expectativa de melhora encoraja o empresário a investir em seu negócio. O indicador de contratações aumentou e 60% dos empresários afirmaram que podem aumentar o número de funcionários.

Desse total, 52% pretendem contratar muitos funcionários novos e 8,1% pretendem aumentar pouco o quadro de empregados.

Demissões podem ocorrer em algumas empresas. 35,2% dos empresários devem reduzir pouco o número de funcionários e 4,7% devem fazer um corte maior de pessoal.

Maioria dos empresários indicou possibilidade de aumentar número de funcionários

​