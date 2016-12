EMPREGO Concursos com inscrições abertas em MS somam 260 vagas e salários até R$ 12 mil São oportunidades para cargos de nível fundamental, médio e superior

Concursos públicos com inscrições abertas em Mato Grosso do Sul somam 260 vagas. O salário pode chegar até R$ 12.640,19 na Prefeitura de Fátima do Sul.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Órgão federal tem três vagas para nível superior com lotação em Campo Grande, para atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei). Confira os cargos:

Administrador - R$ 4.784,27

Contador - R$ 4.784,27

Analista Técnico de Políticas Sociais - R$ 5.744,88

Para todos os cargos, o auxílio alimentação é de R$ 458,00 .

Para se inscrever é necessário acessar o site do Idecan www.idecan.org.br, a partir das 14h do dia 5 de dezembro de 2016 até às 23h59 do dia 05 de janeiro de 2017.

PREFEITURA DE ANGÉLICA

Órgão oferece 122 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os profissionais irão atuar com jornada de trabalho de 20h e 40h semanais, com salário que varia de R$ 890,42 a R$ 12.159,40 para cargos como motorista, monitor de creche, agente de saúde, técnico em enfermagem, arquiteto, contador, engenheiro, nutricionista e médico.

Aos interessados cabe realizar as inscrições até o dia 16 de dezembro de 2016 através dos sites www.angelica.ms.gov.br e/ou www.valeconsultoriaeassessoria.com.

As taxas são de: R$ 105,00 para os cargos de nível superior, R$ 85,00 para os de nível médio e R$ 65,00 para os de nível fundamental e R$ 50,00 para o nível elementar.

CONFIRA O EDITAL

PREFEITURA DE FÁTIMA DO SUL

Inscrições abertas para 122 vagas em vários cargos como coletor de lixo, monitor de creche e médico.

O salário mensal dos profissionais varia no valor mínimo de R$ 880 podendo chegar até R$ 12.640,19, correspondentes a carga horária de 20h até 40h semanais.

Até dia 11 de dezembro de 2016, os candidatos devem efetuar as inscrições através do endereço eletrônico www.simpaassessoria.com.br.

CONFIRA O EDITAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

Órgão oferece 13 vagas com salários entre entre R$ 922,50 e R$ 7.219,27, dependendo do cargo: analista de controle interno (1); assistente jurídico (1); controlador interno (1); assistente de informática (1); auxiliar de administração I (1); recepcionista (1); técnico em contabilidade (1); auxiliar de administração II (1); copeiro (1); vigilante (2) e zelador (2);

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de dezembro de 2016, no endereço eletrônico www.valeconsultoriaeassessoria.com.

CONFIRA O EDITAL