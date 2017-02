EMPREGO Concursos: 8 órgãos abrem inscrições

para mais de 200 vagas Salários chegam a R$ 14,2 mil na Defensoria Pública do Paraná

Pelo menos 8 órgãos abrem inscrições de concursos públicos, nesta semana, para mais de 200 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 14.294,12 na Defensoria Pública do Paraná.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os concursos abaixo:

Dia 6

Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais divulgou edital de concurso público para 3 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.551,07 a R$ 5.378,29. Os candidatos podem se inscrever de 6 de fevereiro a 23 de março pelo site www.ckmservicos.com.br. As provas objetiva e de redação estão previstas para o dia 7 de maio.

Defensoria Pública do Paraná

A Defensoria Pública do Paraná vai abrir concurso para 13 vagas de defensor público. O salário é de R$ 14.294,12. As inscrições estarão abertas de 6 de fevereiro a 7 de março pelo site www.concursosfcc.com.br. A seleção será feita por meio de prova objetiva, dissertativa e oral. O concurso terá validade de 1 ano e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.

Prefeitura de Araçaí (MG)

A Prefeitura de Araçaí (MG) fará concurso público para 90 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 880 a R$ 3.889,95. As inscrições podem ser feitas de 6 de fevereiro a 14 de março pelo site www.examesconsultores.com.br. A prova objetiva será aplicada na data provável de 16 de abril.

Prefeitura de Manacapuru (AM)

A Prefeitura de Manacapuru (AM) divulgou edital de dois processos seletivos para 46 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. Os salários vão de R$ 937 a R$ 1.200. As inscrições estarão abertas de 6 a 11 de fevereiro na sede do Grêmio Recreativo dos Cabos e Soldados, localizada na Rua Etelvina Gadelha, 1.017. A seleção será feita por meio de análise de currículos (veja o edital no site do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas – na edição de 31 de janeiro, a partir da página 86).

Prefeitura de Moema (MG)

A Prefeitura de Moema (MG) vai abrir concurso público para 49 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 880 a R$ 6.600. As inscrições podem ser feitas pelo site www.exameconsultores.com.br de 6 de fevereiro a 7 de março. A prova objetiva está prevista para o dia 2 de abril.

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) divulgou edital de processo seletivo para 9 vagas de professor temporário. A remuneração varia de R$ 2,7 mil a R$ 5,6 mil, de acordo com a carga horária. As inscrições podem ser feitas entre os dias 6 e 10 de fevereiro nas secretarias dos departamentos na UFSC, das 7h30 às 13h. A data da prova ainda será divulgada.

Dia 9

Conselho Regional de Biologia da 1ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 1ª Região, que abrange os estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, divulgou edital de concurso público para 9 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários são de R$ 3.292,15 e R$ 6.625,21, respectivamente. As inscrições estarão abertas de 9 de fevereiro a 17 de março pelo site www.vunesp.com.br. A prova está prevista para o dia 30 de abril.

Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região, que abrange os estados da Bahia e Sergipe, vai abrir concurso para 8 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.269,62 a R$ 3.712,35. As inscrições podem ser feitas pelo site www.aietec.com.br de 9 de fevereiro a 2 de março. A prova objetiva está prevista para o dia 2 de abril.