Feriado Nacional Comércio da Capital abre as portas no dia 15 de novembro Acordo coletivo referente a 2017/2018 ainda não foi firmado com classe patronal

O comércio de Campo Grande tem autorização para funcionar nesta quarta-feira (15), conforme acordo da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, porém, no interior de Mato Grosso do Sul, as empresas permanecerão fechadas.

A informação é do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande que destaca ainda que conforme o acordo vencido em 31 de outubro, esse foi o último feriado do ano que pode ser mantida a autorização. Já o horário especial de natal será definido somente após o novo acordo 2017/18.

De acordo com o presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de MS (Fetracom/MS), Pedro Lima, a classe patronal não fechou convenção coletiva com os empregados em nenhuma cidade do Estado e alerta: "O Ministério do Trabalho e Emprego está com suas fiscalização de prontidão para punir com pesadas multas quem desrespeitar a legislação nesta quarta-feira".

O sindicalista esclarece que essa medida foi tomada em resposta ao descaso dos comerciantes, que por intermédio de suas entidades (patronais) não demonstraram, até agora, nenhum interesse em sentar e discutir as propostas encaminhadas há mais de dois meses pelos sindicatos laborais e a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul – Fetracom-MS.

Além de não negociar o trabalho nos feriados os sindicalistas endureceram também e garantem que não vão negociar a abertura do comércio em horário especial de Natal, que normalmente começa no mês de novembro.