campo grande Comércio abre temporada

de recuperação de crédito Feirões oferecem desconto para consumidores negociarem dívidas

Os mais de 53 mil consumidores inadimplentes em Campo Grande têm neste mês inúmeras oportunidades de quitar as dívidas.

Quem está com débitos atrasados pode aproveitar os mutirões de bureaus de crédito para renegociar seus boletos antes do ano chegar ao fim. Além dos Refis (programas de renegociação) de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Serviços (ISS) na Prefeitura Municipal de Campo Grande, ICMS, IPVA e ITCD no Estado, o varejo abre sua temporada de recuperação de crédito de olho no 13º salário, que tem a primeira parcela paga neste mês.

Ontem começou o Feirão Limpa Nome da Serasa Experian, que permite a renegociação de pendências pela internet até 30 de novembro. Não há previsão de data para a versão presencial do feirão.

A partir do dia 20, acontece a campanha Nome Limpo de recuperação de crédito da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

A 12ª edição da campanha vai até 15 de dezembro, em parceria com a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). A primeira semana da ação será especial, e várias empresas terão a oportunidade de atender seus clientes na estrutura preparada dentro da ACICG, das 8h às 17h.

No evento as empresas participantes contarão com espaço exclusivo para atendimento dos clientes, envio de carta-convite aos clientes inadimplentes, conciliador qualificado pelo Tribunal de Justiça (TJMS) para conduzir a negociação, homologação pelo Juiz designado pelo TJMS, entre outros benefícios.

OPORTUNIDADES

FEIRÃO LIMPA NOME

Bureau de crédito Serasa Experian

Quando: 6 a 30 de novembro

Onde: on-line, pelo site www.serasaconsumidor.com.br/feirao

Campanha Nome Limpo

Data: 20 de novembro a 15 de dezembro

Local: De 20 a 24/11 na sede da ACICG (Rua 15 de Novembro, 390, Centro), e de 20/11 a 15/12 em todas as empresas participantes

Informações: www.acicg.com.br ou (67) 3312-5028 e 3312-5021

REFIS ESTADUAL

Descontos em pagamento de IPVA, ITCD e ICMS

Até 15 de dezembro

Informações no site da Sefaz e nos telefones da Procuradoria de Controle da Dívida Ativa-PGE: (67) 3322-7609/7610/7611; e da Central de Pendências Fiscais da Sefaz: (67) 3316-7520 (ICMS) e (67) 3316-7521/7544 (IPVA).

REFIS MUNICIPAL

Descontos na quitação de débitos de ISS e IPTU.

A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n. 500, Centro.

*Leia reportagem, de Rosana Siqueira, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.