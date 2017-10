Empreendedorismo Comercialização de vinho gera oportunidade de negócios Produção nacional da bebida quase dobrou na última década em todo país

O Brasil é o quinto maior produtor de vinhos do hemisfério sul, ainda que a área de produção vinícola nacional some 83, 7 mil hectares divididos pouco mais de mil empresas produtoras espalhadas em diferentes regiões do país.

Em uma década, a produção nacional quase dobrou saltando de 276,3 para 485,44 mil litros, na região sul, por exemplo.

A informação divulgada pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Inbrav) revela um mercado em expansão e que pode ser ampliado, em razão das várias opções oferecidas atualmente no mercado: champanhas, espumantes, variedades de vinho tinto, rosê, branco, entre outras.

Além da produção nacional existe um forte interesse dos consumidores pela produção internacional e conforme levantamento do Ministério da Agricultura (Mapa), Chile, Argentina, Itália, França e Portugal são os fornecedores mais procurados por empresários brasileiros, que importaram em 2016, 92,1 milhões de litros de vinhos e espumantes.

EMPREENDEDORISMO REGIONAL

Em Campo Grande (MS), a empresária Marluce Craveiro, proprietária de uma franquia de vinhos com rótulos exclusivos observou a lacuna existente no comércio local e a demanda de consumidores que apreciam produtos de qualidade.

“Sou fisioterapeuta por formação, mas observei um nicho no mercado regional e resolvi iniciar o negócio que já completou um ano de funcionamento. A paixão pela atividade me levou a estudar e pesquisar, e o resultado foi que criei uma confraria que reúne mulheres apreciadoras de vinho, tanto fornecedoras quanto consumidoras”, detalha a empresária.

Marluce acredita no empreendedorismo do comerciantes locais e criou um evento que reunirá vários segmentos do setor vinícola. “A palavra que define o motivo pelo qual o evento foi criado é acreditar: em novas possibilidades, parcerias, novas perspectivas para a economia da nossa Capital. Sem dúvida, a persistência e determinação acabam fazendo com que esses empresários consigam sobreviver em meio a uma maré de fechamento de pequenos negócios”, argumenta.

A fim de estimular as parcerias em diversos segmentos, será realizado no próximo dia 4 de novembro, a partir das 10h, o encontro 'Vinho, Negócios e Ponto', que visa despertar o interesse comercial dos participantes, na aproximação de consumidores e fornecedores para contatos profissionais.

Cada participante terá um tempo específico para apresentar seu negócio. Ao final da rodada, acontece a troca de cartões de visitas , possibilitando a aproximação com outros empresários e possíveis parceiros.

Mais informações podem ser adquiridas nos telefones: (67) 3305-6796 ou (67) 9 8449-0557.