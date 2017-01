SEU BOLSO Preço do combustível terá nova alta

dia 1º com reajuste da pauta fiscal Majoração no etanol deve chegar a R$ 0,04 no valor do litro

Nova alta nos combustíveis vai atingir o bolso do sul-mato-grossense a partir de 1º de fevereiro. Dessa vez o motivo é o reajuste na pauta fiscal (referência para cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS), o segundo deste ano. O maior impacto é no valor do etanol, com variação de 4,62% na pauta, e que deve representar aumento de cerca de R$ 0,04 no preço final das bombas nos postos.

A nova tabela do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), a pauta fiscal, foi publicada ontem no Diário Oficial da União pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Os valores são revistos a cada 15 dias, podendo ou não sofrer reajuste, e refletem o comportamento do mercado, podendo também resultar em altas. A última alta no PMPF foi há um mês, na publicação de 22 de dezembro, que entrou em vigor em 1º de janeiro.

Com os novos valores, a pauta do etanol passa de R$ 3,03 para R$ 3,17 (+ 4,62%), já o diesel comum sobe de R$ 3,31 para R$ 3,40 (+ 2,71%) e a gasolina comum aumenta de R$ 3,72 para R$ 3,77 (+ 1,34%).

