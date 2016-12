IPCA Com índice de 0,43%, inflação de Campo Grande é a segunda maior entre as capitais Inflação oficial é a menor para o mês desde 2014 e 0,10% menor do que outubro

9 DEZ 2016 Por GLAUCEA VACCARI 16h:21

Saiba Mais Inflação de novembro é o menor índice para o mês em 16 anos Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou novembro em 0,43% em Campo Grande, sendo o segundo maior índice entre as 13 capitais pesquisadas no país. Inflação oficial foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar de ser uns dos maiores indicadores, atrás apenas de Recife (0,60%), inflação de novembro foi 0,10% menor do que a registrada em outubro, quando taxa foi de 0,53%. Além disso, índice também é o menor registrado para o mês de novembro desde 2014, ano em que a inflação da capital começou a ser medida pelo IBGE. No mesmo período dos últimos dois anos, inflação variou em 0,55% e 1,29%, em 2014 e 2015, respectivamente. Neste ano, grupos que registraram inflações foram despesas pessoais (1,07%), vestuário (1,03%), habitação (0,86%), saúde e cuidados pessoais (0,82%), transportes (0,34%), educação (0,19%) e comunicação (0,08%). Deflação foi registrada apenas nos grupos de alimentação e bebidas (-0,17%) e artigos de residência (-0,14%). De janeiro até novembro deste ano, acumulado é de 6,61%, acim do teto de 6,5% e do centro de 4,5% das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Internacional (CMI). Já o acumulado dos últimos 12 meses é de 7,69%.

