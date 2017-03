CRISE Com fábricas paradas e estoques

cheios, indústria recua 3,8%

A indústria brasileira produziu muito abaixo de sua capacidade em 2016. O cenário foi de fábricas paradas, instalações às moscas e empresas tentando esvaziar seus galpões com estoques acumulados. A indústria foi um dos setores que mais sofreu com a crise e puxou o Produto Interno Bruto do país para baixo. A atividade industrial recuou 3,8% em 2016, acima da queda do PIB, de 3,6%, segundo dados divulgados nesta terça-feira (7) pelo IBGE.

Em meio ao apetite menor por produtos industriais, o uso médio do parque fabril – conhecido como Utilização da Capacidade Instalada, ou UCI – caiu quase 2 pontos percentuais no ano passado, para 76%, sem levar em conta os efeitos sazonais.

Foi o menor nível em 13 anos, quando a série começou a ser medida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na prática, 24% das máquinas, instalações e equipamentos industriais foram desativados no ano passado.

“Até o ano passado, o Brasil vinha num projeto de crescimento que não se concretizou. As empresas investiram na expansão de fábricas, mas as vendas não cresceram e isso levou à ociosidade da planta”, avalia o presidente da Guto Ferreira, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi).

Um dos exemplos mais emblemáticos de capacidade ociosa na indústria é a fábrica da Honda em Itirapina, no interior de São Paulo. A montadora investiu R$ 1 bilhão no projeto, mas desistiu de sua inauguração devido à crise econômica. A fábrica está pronta há mais de um ano e a montadora diz que só vai iniciar a produção quando o mercado se reaquecer.

Segmentos mais impactados

A indústria automobilística e setores diretamente ligados à ela, como a indústria da borracha e do plástico, estão no topo da lista de ociosidade da CNI (veja abaixo).

Arte: G1

A indústria da borracha, líder no ranking, estima que o valor bruto da produção caiu 5,83% em 2016. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha (Abiarb), Reynaldo Megna, o setor foi impactado pela retração na indústria automotiva e pelo aumento do custo de matéria-prima.

Segundo ele, a alta das alíquotas de importação da borracha agravou a situação. O percentual na borracha natural, principal insumo do setor, subiu de 4% para 14% em outubro de 2016.

“Para um setor com margens de lucro apertadas, assolado por uma forte concorrência internacional, são custos que oneram de forma drástica as finanças”, diz o diretor da Abiarb.

Segundo ele, as fornecedoras da indústria automotiva foram as mais afetadas. Megna aponta o caso da empresa Labortex, na cidade de Santo André, no ABC Paulista. ”Era uma referência na produção de componentes automotivos e encerrou suas atividades em 2016, ano em que completava 65 anos”, relata.

As médias e grandes empresas são as que mais sofrem pela produção em queda, aponta Ferreira, da Abdi. “As médias costumam fornecer para as grandes, que por sua vez fizeram enormes investimentos acreditando que o consumo ia crescer”, diz.

12 fábricas de biodiesel paradas

Um exemplo de sonho que não se concretizou é o setor de biocombustíveis, que tem metade das fábricas paradas no Brasil. Segundo a Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio), 12 plantas foram desligadas, enquanto 34 comercializaram biodiesel em 2016. Nos últimos três anos, a demanda encolheu 20%.

“As unidades mais afetadas pela ociosidade são as com custo maior e mais distantes do mercado de diesel”, diz o presidente da Aprobio e da empresa Bs Bios, Erasmo Carlos Battistella.

A demora na aprovação da regra que eleva a mistura do biodesel no diesel também ajudou a aumentar a ociosidade do setor, afirma Battistella. Hoje, a lei prevê uma alta gradual na mistura do biodiesel, passando de 7% para 8% em março de 2017, até chegar a 10% em 2019. Mas para Battistella, essa velocidade não será suficiente para recuperar o ritmo de produção perdido.

Battistella estima que quando a demanda voltar, o setor estará pronto para reativar as fábricas fechadas e recontratar, sem precisar investir em capacidade. “Nossa grande aposta é uma recuperação no segundo semestre deste ano, mas a expectativa é repetir o volume de vendas do ano passado”, estima.

Uma aposta no futuroEm Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, a fábrica de pasta celulósica Fibraresist deverá começara a produzir em maio com 25% da capacidade instalada. Os empresários confiam no aquecimento da economia para encher a fábrica no futuro. “No médio prazo, pretendemos alcançar o limite de nossa capacidade produtiva”, diz o representante da empresa, Mário Welber.

A maior parte dos 60 mil metros quadrados do parque fabril é ocupada por centenas de toneladas de palha de cana-de-açúcar, que serão transformadas no produto final. Em uma área bem menor ficam as instalações da fabricante, hoje com 62 funcionários.

A ociosidade maior no setor de papel e celulose, também afetado pela crise, é vista por Welber como oportunidade. “Não podemos baixar a cabeça diante dos desafios, apesar de o país estar vivendo um momento de muita dificuldade econômica."

Tempo de esvaziar estoques

Com as fábricas paradas boa parte do ano, os empresários focaram em reduzir seus estoques. A disciplina foi tão grande que o nível dos estoques planejados ficou abaixo do esperado em 2016, segundo a CNI, atingindo o menor patamar desde abril de 2010. Para alguns economistas, os estoques em baixa sugerem a necessidade de um aumento na produção para repor o que saiu, o que poderia puxar a atividade industrial.

Contudo, para o economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Rafael Cagnin, o equilíbrio no acúmulo dos estoques não é condição suficiente para justificar o crescimento da produção.

A aceleração de projetos de concessão em infraestrutura e parcerias público-privadas (PPP) teriam efeitos maiores em uma eventual retomada da indústria. “Outro fator é o ritmo mais acelerado da queda dos juros, mas, sozinho, também não resolve a gravidade da crise", diz o economista.

Ferreira, da Abdi, vê duas saídas para a indústria enquanto a retomada não acontece: manter a capacidade da planta visando um crescimento este ano, ou reorganizar a capacidade para um processo mais enxuto.

Foco em produtividade

Antes de voltar a investir em bens de capital (bens que produzem outros bens), o empresário vai tentar segurar ao máximo para compensar os anos em que ficou parado, acredita Ferreira, da Abdi. “Os investimentos que vierem não necessariamente vão expandir o parque fabril. Podem até levar uma produção mais enxuta”.

Ele vislumbra uma queda da ociosidade industrial apenas em 2018. “O empresário está esperando as reformas anunciadas pelo governo para investir em modernização e contratar funcionários”, acrescenta.

Para o economista do Iedi, Rafael Cagnin, uma certa “fadiga” da própria crise deve levar as empresas a retomarem alguns investimentos pontuais em modernização que haviam sido adiados e que são necessários para controlar os custos de produção.

“Chega uma hora em que é preciso desengavetar alguns projetos para garantir a competitividade”, diz Cagnin. Segundo ele, contudo, esses investimentos devem ser menores e não necessariamente ampliam a capacidade da indústria.

Foi o que fez a fabricante de etiquetas e adesivos Mack Collor, na zona leste de São Paulo, que apostou na compra de novos maquinários e tecnologias no auge da recessão. “Não paramos de investir”, diz o presidente da empresa, Marcos Rossi.

Segundo Rossi, as novas tecnologias permitiram à empresa reduzir custos e trabalhar com menos funcionários, o que teve um efeito positivo nos preços dos produtos e na demanda, mesmo com a economia em retração. “Se não fizermos investimentos, a gente não sai da crise.”