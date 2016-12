TESOURO NACIONAL Com dívida de R$ 5,7 bilhões, MS é o nono estado que mais deve à União Levantamento feito com base em dados do Banco Central foi divulgado hoje

Mato Grosso do Sul é o nono estado do Brasil que mais deve à União, com dívida de quase R$ 5,8 bilhões. Levantamento foi feito pela Agência Brasil com base em dados do Banco Central e foi divulgado hoje.

De acordo com a pesquisa, dívidas do Estado junto ao Tesouro Nacional somam R$ 5.796.708.344,24.

Deste montante, R$ 5.788.434.815,46 referem-se a dívidas da administração direta e R$ 8.273.528,78 são referentes a administração indireto, que são débitos abertos junto a autarquias que dependem financeiramente da União.

Segundo o levantamento, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os principais devedores do Tesouro Nacional. Juntos, eles somam mais da metade do endividamento dos estados, com dívidas que somam R$ 350 bilhões.

Já Tocantins, Rio Grande do Norte e Amapá são os estados menos endividados.

RENEGOCIAÇÃO

Na última quarta-feira (28), presidente Michel Temer (PMDB) sancionou Projeto de Lei para renegociação das dívidas dos estados com a união, mas vetou alguns artigos.

Entre os vetos, estava a exclusão da contrapartida dos estados, que foi proposta como uma condição para a renegociação.

No entanto, foi mantida a renegociação das dívidas por até 20 anos e a suspensão dos pagamentos de financiamentos administrados pelo Tesouro Nacional por até 36 meses. Dessa forma, para os estados aderirem ao plano, terão que apresentar pacote de medidas ao Planalto e ao Ministério da Fazenda com o objetivo de reequilibrar suas contas.